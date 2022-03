per Mail teilen

Busfahrerinnen und Busfahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft sind am Dienstag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden deshalb in Heidenheim und in Giengen die Stadtbusse nicht fahren. Verdi fordert im privaten Omnibusgewerbe eine günstigere Pausenregelung und eine bessere Bezahlung für Nacht- und Sonntagsarbeit.