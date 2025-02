Am Freitag wird es voraussichtlich keinen öffentlichen Busverkehr in Ulm, Heidenheim und Giengen geben. In Ulm soll auch die Straßenbahn stillstehen. Ver.di plant Warnstreiks.

Die Gewerkschaft ver.di geht davon aus, dass in Ulm alle Busse und Bahnen in den Depots bleiben. Man rechne mit einer hohen Beteiligung an dem eintägigen Warnstreik. Im Kampf um mehr Lohn sollen die Beschäftigten der Stadtwerke bei SWU Verkehr und SWU mobil ihre Arbeit mit Beginn der Frühschicht am Freitag niederlegen.

Vom Streik betroffen sind somit die SWU-Linien 1, 2, 4, 5, 7, 10 und 11. Da die Linien 5 und 7 auch ins benachbarte bayerische Neu-Ulm führen, wirkt sich der Streik auch auf der anderen Seite der Donau aus. Ob auf einzelnen Linien dennoch SWU-Busse fahren werden, die vertragsgemäß von Fremdunternehmen bedient werden, sei noch unklar, teilte die ver.di-Geschäftsstelle in Ulm mit. Ebenfalls sei noch nicht bekannt, ob Nachtbusse verkehren werden.

Ver.di: Arbeitnehmer müssen auch an sich denken

"Jetzt in dieser Tarifrunde müssen die Betroffenen auch an sich denken", meint ver.di-Geschäftsführerin Maria Winkler. Die Gewerkschaft fordert für die 9.000 Beschäftigten in Baden-Württemberg neun Prozent mehr Lohn. Man habe den Warnstreik frühzeitig angekündigt, "um den Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, anderweitig zu disponieren".

Warnstreiks auch in Heidenheim und Giengen

Betroffen von der ver.di-Aktion sind auch die Städte Heidenheim und Giengen an der Brenz. Es werde keinen Stadtverkehr geben. Die Gewerkschaft hat das Fahrpersonal der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft HVG zum Warnstreik aufgerufen. Streiks im kommunalen Nahverkehr seien am Freitag in Baden-Württemberg auch in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Esslingen, Konstanz und Baden-Baden geplant.

Bereits am Donnerstag werden Beschäftigte der Stadtwerke in Ulm, die nicht im Bereich Verkehr arbeiten, an dem Warnstreik teilnehmen. Vor allem der SWU-Kundenservice sei betroffen. Nach Angaben von ver.di sind auch die Beschäftigten im Klärwerk Steinhäule sowie der Landeswasserversorgung Langenau zum Warnstreik aufgerufen. Auch das Theater Ulm will sich solidarisieren und am Donnerstag ebenfalls streiken.