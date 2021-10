per Mail teilen

Rund 150 Beschäftigte des Gardena-Standorts in Gerstetten-Heuchlingen (Kreis Heidenheim) haben am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Erst zur Nachtschicht sei die Produktion wieder angelaufen, bestätigte IG Metall-Bevollmächtigter Tobias Bucher einen Bericht der "Heidenheimer Zeitung". Hintergrund des Warnstreiks ist der Tarifstreit in der baden-württembergischen Holz- und Kunststoffindustrie.