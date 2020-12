Im Ostalbkreis wird es demnächst auf Bäckertüten Warnhinweise vor Telefonbetrügern geben. Die Aktion des Polizeipräsidiums Aalen startet am kommenden Freitag. Auf der Tüte mit der Brezel ist zu lesen: "Bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen". Eine Million Bäckertüten mit dieser Botschaft sollen ab Freitag über den Tresen gehen, im Ostalbkreis, dem Rems-Murr-Kreis und dem Kreis Schwäbisch Hall. Das Polizeipräsidium verstärkt damit seine Präventionsarbeit. In den vergangenen Jahren seien immer mehr ältere Menschen Opfer sogenannter Anrufstraftaten geworden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Betrüger, die sich am Telefon als falsche Polizisten oder Verwandte ausgaben, erbeuteten 2019 mehr als eine Million Euro bei Fällen im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen.