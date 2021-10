Warentausch-Tage beginnen

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm und elf weitere Veranstalter organisieren in verschiedenen Stadtteilen und Teilorten an vier Terminen Warentausch-Tage. Unter dem Motto "tauschen statt kaufen" - "verschenken statt wegwerfen" können Interessierte immer samstags von 14 bis 16 Uhr nach Brauchbarem schauen. Dazu müssen die Waren von den Spendern bereits am Vortag bei den örtlichen Veranstaltern abgegeben werden. Auftakt ist an diesem Samstag in der Freien Waldorfschule am Kuhberg, dem Gemeindehaus Weststadt und dem Bürgerzentrum Wiblingen. Darüberhinaus bieten die Entsorgungsbetriebe einen Tausch- und Verschenkmarkt im Internet an.