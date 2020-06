Eine 43-jährige Wanderin ist am Freitagmittag in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) einen Hang hinunter gerutscht und verletzt worden. Laut Polizei war die Frau mit ihrer Familie am Blaufels beim Wandern. Sie sei auf dem nassen Boden abgerutscht, heißt es weiter. Der Rettungshubschrauber brachte die 43-Jährige in ein Ulmer Krankenhaus.