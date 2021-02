Ein Wanderer aus Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) ist am Hochgrat in den Allgäuer Alpen abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Der 22-Jährige wanderte am Sonntagmittag allein von der Bergstation der Hochgratbahn bei Oberstaufen in Richtung eines Gasthofes, um sich dort mit einer Bekannten zu treffen. Als er nicht wie vereinbart erschien, verständigte die Frau den Vater des Vermissten, der wiederum die Polizei alarmierte. Nach einer grenzübergreifenden Suchaktion wurde der Verunglückte gegen 23 Uhr tot gefunden. Der Mann aus Illertissen sei, so die Polizei, etwa 500 Meter vom Gasthaus entfernt auf einer eisigen Stelle ausgerutscht und rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt.