Artur Walther verschenkt den größten Teil seiner renommierten Sammlung von Fotografien an das Metropolitan Museum in New York. Ein herber Verlust für seinen Heimatort Neu-Ulm.

Arthur Walthers weltweit einzigartige Sammlung von Fotografien vor allem aus Afrika, China und Japan - 6.500 Werke - ziehen über den Atlantik. Seit Ende März sind die Türen der Walther Collection im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen geschlossen, die vorerst letzte Ausstellung "Wer wir sind" wird abgebaut. Wie es mit dem markanten weißen Kubus auf dem privaten Museumsgelände im Heimatort des Wall-Street-Millionärs Artur Walther weiter geht ist ungewiss, dieses Jahr läuft hier jedenfalls nichts mehr.

Walther Collection: Seit März sind die Türen in Neu-Ulm geschlossen

Es seien eher strategische als persönliche Gründe, betont der 76-jährige am Donnerstag beim Telefoninterview aus New York. "Wir wissen nie, was mit uns passiert," so Walther gegenüber dem SWR. Nach fast 40 Jahren intensiver und leidenschaftlicher Arbeit mit der Sammlung wolle er sicher gehen, dass sie weiterlebt und weiter eine Wirkung hat. "Und ich finde, das Metropolitan Museum ist der beste Platz."

Walther Collection Neu-Ulm schenkt 6.500 Werke der Sammlung an das Metropolitan Museum New York SWR Anita Schlesak

Metropolitan Museum plant eigenen Flügel für die Walther Collection

Die Kuratoren in New York zeigen sich begeistert von "diesem Vermächtnis", mit dem sie eine Brücke zwischen den Fotografien und der afrikanischen Kunst des Metropolitan Museum schlagen wollen. Ab 2030 plant das Met, die Foto- und Videokunst aus der Sammlung Walther sogar in einem eigenen neuen Flügel für Gegenwartskunst zu präsentieren.

Das wäre an keinem anderen Ort der Welt möglich, erklärt Walther. Auf dem Gelände seines Elternhauses in Neu-Ulm-Burlafingen handele es sich hingegen "nur um Gebäude". Wie diese Ausstellungsräume künftig bespielt werden, ist noch völlig offen.

Der gebürtige Neu-Ulmer Wall-Street-Millionär Artur Walther hat in 30 Jahren eine der weltweit größten Sammlungen afrikanischer Fotografie angelegt. Jetzt schenkt er sie dem größten Museum der USA in New York. Walther Collection

Bereits dieses Jahr sollen erste Werke gezeigt werden

Das größte Kunstmuseum der USA hingegen will schon dieses Jahr erste Werke der großzügigen Schenkung zeigen: theatralische Selbstporträts des Fotokünstlers Samuel Fosso, der in Kamerun geboren wurde und in Paris lebt, sowie Werke des malischen Porträtfotografen Seydou Keita.

Das zweiköpfige Team im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen hat derweil alle Hände voll zu tun: es bereitet neben der Ausstellung in New York noch eine Schau in den Deichtorhallen in Hamburg vor. Ab Oktober ist dort Landschaftsfotografie aus Afrika, Südamerika und China zu sehen. Zudem sind neue Bücher in Arbeit etwa über die Ausstellung "Trace", die vor zwei Jahren im Haus der Kunst in München für Furore sorgte.

Arthur Walther: Umzug über den Atlantik "eine ganz logische Sache"

Und so ist der Umzug der weltweit einzigartigen Sammlung über den Atlantik "eine ganz logische Sache", erzählt der frühere Investmentbanker. "Wenn ich das nicht machen würde", so Artur Walther, "würde ich den Künstlern und den Kuratoren und allen eigentlich etwas wegnehmen."

Das New Yorker Museum zählte zuletzt 5,5 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Seine Sammlung wird damit ein noch größeres Publikum erreichen als bisher. Walthers Verdienst bleibt, dass er mit seiner Sammelleidenschaft als einer der ersten unseren Blick auf Fotografie in Afrika gelenkt hat.