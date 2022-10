Ausstellung in Nersingen: Wer zeichnete Micky Maus und Donald Duck wirklich?

per Mail teilen

Eine Ausstellung in Nersingen-Oberfahlheim widmet sich den wahren Zeichnern der Disney-Figuren. Museumsleiterin Franziska Honer verspricht außerdem Schmökern in vielen Comics.

Muss man für Micky Maus und Donald Duck ins Museum gehen? Ja, vielleicht schon. Franziska Honer, die Chefin des Museums für bildende Kunst im Kreis Neu-Ulm, eröffnet jedenfalls am Donnerstag eine neue Sonderausstellung in Nersingen-Oberfahlheim dazu - der Titel: "Gezeichnet Walt Disney? Donald, Micky und ihre Väter". Die Ausstellung dauert bis 5. Februar 2023. Der Eintritt ist frei.

SWR Aktuell: Micky Mouse-Comics hat fast jeder von uns zuhause. Warum sollten wir jetzt zu Ihnen ins Museum kommen?

Franziska Honer: Die Ausstellung fragt "Gezeichnet Walt Disney?" und beantwortet diese Frage auch gleich: Donald Duck, Micky Maus und Co wurden nicht direkt von Walt Disney gezeichnet. Die Disney Studios haben immer kommuniziert, dass alles von Walt Disney persönlich gemacht wurde, aber dahinter standen ganz viele kreative Köpfe. Wer diese kreativen Köpfe kennenlernen möchte, kann das bei uns im Museum. Die Ausstellung ist aber auch sehr, sehr witzig. Man kann viele alte Comic-Strips anschauen, und es gibt bei den ganzen Gags und Pointen viel zu lachen.

SWR Aktuell: Sie haben gerade angedeutet: Es gab Zeichner, die vom Walt Disney-Konzern geleugnet oder versteckt wurden. Warum?

Honer: Walt Disney hat versucht, als er sein Imperium aufgebaut hat, eine Marke zu etablieren. Das war dieser bekannte Slogan, der bei ganz vielen Trickfilmen zu sehen ist: gezeichnet "by Walt Disney". Den Zeichnern war das klar. Aber als sie dann in den Ruhestand gegangen sind, haben sie sich natürlich gefreut, dass doch noch als Erfinder oder Mitbegründer von Micky Maus, Donald und Co bekannt geworden sind.

SWR Aktuell: Und jetzt wollen Sie zeigen, wer denn tatsächlich in den Dreißiger- und Vierzigerjahren die Comics erschaffen und gezeichnet hat?

Honer: Ja, Floyd Gottfredson kann man als den Vater von Mickey Maus bezeichnen. Al Taliaferro und Carl Barks waren die Väter von Donald Duck und den ganzen Charakteren aus Entenhausen.

SWR Aktuell: Sie haben auch angedeutet, dass man in der Ausstellung Spaß mit Comics haben kann. Inwiefern?

Honer: Die Sammlung enthält ganz viele "Tages-Strips", also Comics, die in den Tageszeitungen der USA veröffentlicht wurden. Die kann man bei uns entdecken, lesen und lachen. Wir haben auch ganz viele Comic-Hefte, die sind dann etwas jünger. Vor allem für Kinder gibt es da viel zu schmökern.