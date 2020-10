Waldstetten: Betreuerin in Behindertenwerkstatt erstochen

Tatverdächtiger festgenommen Waldstetten: Betreuerin in Behindertenwerkstatt erstochen

In einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung in Waldstetten (Ostalbkreis) ist am Mittwoch eine 61-jährige Betreuerin tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein Werkstattmitarbeiter.