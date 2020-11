per Mail teilen

Beim Brand einer Waldhütte in der Nähe von Königsbronn (Kreis Heidenheim) ist in der Nacht ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen aus dem Heidenheimer Stadtteil Mittelrain ein Feuer im Wald gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Holzhütte lichterloh in Flammen. Sie brannte vollständig nieder. Die Polizei ermittelt auch Richtung Brandstiftung und bittet Zeugen, sich zu melden.