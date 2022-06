Von Ulm bis Schwäbisch Gmünd: Waldbrandgefahr vor allem am Sonntag hoch

Der Deutsche Wetterdienst warnt wegen der heißen Temperaturen vor hoher Waldbrandgefahr. In Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller ist besonders am Sonntag Vorsicht geboten.

Die Temperaturen steigen allenthalben und mit ihnen auch die Waldbrandgefahr. Das Frühwarnsystem für Waldbrände, der sogenannte Graslandfeuerindex des Deutschen Wetterdienstes, ist in allen Landkreisen erhöht. Die Messstationen in Ulm-Mähringen und Laupheim (Kreis Biberach) sagen für Sonntag sogar die höchste Stufe 5 vorher.

Am Wochenende steigt die Waldbrandgefahr in der Ostwürttemberung und der Region Donau-Iller deutlich an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Auch im Kreis Heidenheim zeigt der Index am Wochenende eine hohe Warnstufe. Das Landratsamt appelliert dringend, sich an die Regeln zu halten. Im Wald sei Rauchen verboten, betont der Leiter Wald und Naturschutz im Kreis Heidenheim, Klaus Riester. Waldbesucher dürften nur an den eigens dafür ausgewiesenen Stellen Feuer machen. Besonders herumliegendes Glas sei gefährlich, da es bei trockenen Böden schnell einen Brand auslösen könne, so Riester. Achtlos weggeworfene Zigaretten oder ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer könnten dramatische Folgen haben.

Von März bis Oktober gilt in den Wäldern absolutes Rauchverbot. SWR

"Besonders Nadelwälder, die nicht so feucht sind, wie Laubwälder, sind bei hohen Temperaturen anfällig für einen Waldbrand."

Die Regierung von Schwaben in Augsburg hat wegen der Wetterlage routinemäßig die Landratsämter angewiesen, ihre Wälder mit Flugzuegen beobachten zulassen. Geflogen wird am Samstag über die westlichen Waldgebiete der Landkreise Dillingen, Günzburg, Neu-Ulm sowie des nördlichen Landkreises Donau-Ries, heißt es von der Behörde. Die Piloten starten laut Mittelung vom Landeplatz in Genderkingen (Kreis Donau-Ries) und in Durach (Kreis Oberallgäu).

Forstexperte im Ostalbkreis: Müssen uns langfristig auf mehr Trockenheit einstellen

Die Messstation in Schwäbisch Gmünd-Weiler im Ostalbkreis zeigt bis einschließlich Sonntag Warnstufe 4 von 5. "Wir hoffen auf Regen auch, wenn die Situation im Moment bei uns noch nicht so dramatisch ist", berichtet Johann Reck, Forstamtsleiter des Ostalbkreises. Sorgen bereiteten ihm jedoch die längerfristigen Entwicklungen. "Über die Jahre beobachten wir, wie vielerorts in Deutschland, dass die Wälder zusehends trockener werden." Der Klimawandel sei auch im Ostalbkreis zu spüren. In puncto Waldbrandgefahr komme es immer darauf an, wie lange die Trockenheit andauere.