Waldbrandbeobachtungsflug über dem Ries - kein Rauch in Sicht

Wälder im Regierungsbezirk Schwaben werden derzeit wegen akuter Waldbrandgefahr aus der Luft beobachtet, so auch im Kreis Donau-Ries. Beim Flug am Freitag gab es erstmal Entwarnung.

An der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg sind wieder Beobachtungsflieger unterwegs. Ihr Job: Mögliche Brände frühzeitig erkennen und sofort an die entsprechende Feuerwehrleitstelle melden, die dann alles weitere übernimmt.

SWR-Reporter Christian Hammer ist bei einem Beobachtungsflug am Freitag, 5. August mitgeflogen.

Die Trockenheit macht den Behörden Sorgen. Deshalb hat die Regierung von Schwaben in Augsburg Luftbeobachtung angeordnet. Der Flug am Freitag, 6. August, startet Genderkingen bei Donauwörth und verläuft über das Donau-Ries entlang des baden-württembergisch-bayerischen Grenzgebiets bis etwa Illertissen. Im Cockpit sind Waldbrandbeobachter Phillipp Strehle und Pilot Jürgen Steiner.

„Wir achten darauf, ob wir über einem Wald oder Feld Rauch aufsteigen sehen.“

Oft sei es Staub, den Landwirte bei der Getreideernte verursachen, erklärt der Experte und zeigt auf ein goldgelbes Weizenfeld, das die Maschine in etwa 300 Meter Höhe überfliegt. „Dann müssen wir trotzdem sicher gehen“,m so Strehle. Bei dem Flug am Freitag zeigten sich die Wälder sehr trocken, aber gefunden haben die Beobachter nichts - für den Moment gibt es also Entwarnung.