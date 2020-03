per Mail teilen

In der Nähe von Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) ist am Mittwoch ein Waldarbeiter schwer verletzt worden. Laut Polizei wurden die Beine des Mannes unter einem Baumstamm eingeklemmt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.