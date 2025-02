Techno zum Frühstück - Wakeup-Party im "Frau Berger

Im Ulmer Club Frau Berger hat am Freitagmorgen die erste "Wakeup-Party" stattgefunden. Techno- und House-Musik kamen gut an.

Im Frau Berger ist es an diesem Freitag eigentlich wie immer. In dem Club in einem Keller beim Ehinger Tor in der Ulmer Innenstadt wummern die Bässe. Menschen bewegen sich im Rhythmus der Musik auf der Tanzfläche. Andere sitzen an der Bar. Etwas ist allerdings anders als sonst: Es ist 7 Uhr morgens.

Vor der Tür ist die Stimmung irgendwie ein bisschen unwirklich. Ein Mitarbeiter der Straßenreinigung kehrt den Gehweg und leert Mülleimer. Viele Menschen sind zu Fuß unterwegs, in Ulm wird an diesem Freitag der Öffentliche Nahverkehr bestreikt. Und aus dem Keller des Ulmer Clubs Frau Berger wummern sanft die Bässe. Techno- und House-Musik dröhnen bis auf die Straße.

Im Frau Berger: "Mega, wie viele Leute da sind"

Im Club sind mittlerweile rund 100 Gäste. Rachel steht an den Plattentellern und strahlt übers ganze Gesicht. "Mega, wie viele Leute da sind. So früh hab ich noch nie Musik aufgelegt", sagt sie. Etwas außergewöhnlich sei es schon, so früh zu arbeiten. Aber ansonsten fühlt es sich für sie im Club so an wie immer. DJ OnePiece, wie sich sich nennt, ist in ihrem Element.

Auffällig alkoholfrei - Joe Hochberger bedient seine Gäste bei der ersten Wakeup-Party im "Frau Berger". Statt Cocktails und Longdrinks sind Freitagfrüh eher Kaffee und Croissants gefragt. SWR Jürgen Klotz

Wakeup-Party: Croissants statt Cocktails

In seinem Element ist auch Joe Hochberger. Der Chef des Frau Berger steht hinter der Bar. Auffällig alkoholfrei ist das, was er an diesem Morgen ausschenkt. Kaffee und Orangensaft gehen am besten, einige Gäste sitzen auch mit Brezel oder Croissant an der Theke. Er hat von Wakeup-Partys schon aus anderen Städten gehört. Jetzt startet er mit einem Versuchsballon in Ulm. Gut möglich, dass diese Party im Frau Berger nicht die letzte Frühstücks-Party war. Normalerweise hat der Club von 22 bis 4 Uhr in der Früh offen.

Mit Techno von der Tanzfläche ins Büro

Das Publikum an diesem Morgen ist überwiegend weiblich. Die Gäste sind zwischen Anfang 20 und um die 50 Jahre alt. Einige haben sich voll in Schale geworfen. Zwei junge Männer in Anzug und Krawatte schauen auf dem Weg an ihren Arbeitsplatz in einer Ulmer Bank im Club vorbei. Studierende tanzen sich an diesem Morgen in Uni-Stimmung. Insgesamt sind sich alle einig: Techno- und House-Musik gehen auch morgens zwischen sechs und neun. Wie gesagt, an diesem Freitag ist es im Frau Berger eigentlich wie immer, bis auf die Uhrzeit.