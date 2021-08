per Mail teilen

In Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) sind in der Nacht zum Dienstag Wahlplakate angezündet und heruntergerissen worden. Laut Polizei wurden mindestens zwölf Plakate beschädigt. Den bislang unbekannten Tätern drohen wegen Sachbeschädigung demnach hohe Geldstrafen oder sogar Gefängnisstrafen, heißt es.