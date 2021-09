Direktmandate gehen in Wahlkreisen Neu-Ulm und Donau-Ries an CSU

In den Wahlkreisen Neu-Ulm und Donau-Ries gehen die Direktmandate erneut an die CSU, dennoch hat die Partei einige Stimmen verloren. Auf Platz zwei liegt jeweils die SPD.

Diese beiden Politiker ziehen für die CSU in den Bundestag ein: Ulrich Lange (links) und Alexander Engelhard (rechts). Engelhard/Lange

Die Maskenaffäre der CSU hat dem neuen Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard zwar ein paar Stimmen gekostet. Dennoch konnte sich der 48-Jährige mit 37,2 Prozent der Stimmen den Platz in Berlin sichern. Engelhard folgt auf den langjährigen CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein aus Günzburg. Nüßlein war aus der Partei ausgetreten, hatte einer erneuten Kandidatur eine Absage erteilt, war aber im Bundestag geblieben. Bei der Bundestagswahl 2017 holte er 44,6 Prozent der Stimmen.

Engelhard sprach von einem überwältigenden Ergebnis. Die bayerischen und auch bundesweiten Zahlen könnten jedoch besser sein. "Wir müssen gucken, was die Gründe waren", sagte er am Wahlabend. Er sei froh, das Rot-Rot-Grün wohl nicht funktionieren werde. Seine Wunschkoalition sei ein Bündnis auch Schwarz-gelb-grün (sogenannte Jamaika-Koalition).

Brunner fliegt aus dem Bundestag, Deligöz erneut drin

Karl-Heinz Brunner von der SPD belegt zwar im Wahlkreis Neu-Ulm mit 16 Prozent Platz 2. Wegen seines schlechten Listenplatzes wird er jedoch nicht in den Bundestag einziehen. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis Neu-Ulm bei rund 78 Prozent.

Über die Landesliste der Grünen in den Bundestag einziehen wird zudem Ekin Deligöz. Sie holte zwar nur 11 Prozent der Stimmen, steht aber auf Platz 3 der Landesliste und wird daher Bundestagsabgeordnete. Deligöz sagte, die Grünen seien offen für Sondierungsgespräche. Zu einer Wunschkoalition wollte sie sich nicht äußern. "Wir wollen Klimaschutz voranbringen. Wir wollen für soziale Gerechtigkeit einstehen und darum geht es, dass die grüne Politik sich in einer Regierungsarbeit auch darstellen lässt", sagte Deligöz.

So hat der Wahlkreis Donau-Ries abgestimmt

Auch im Wahlkreis Donau-Ries schaffte der CSU-Kandidat Ulrich Lange mit 41,1 Prozent der Stimmen erneut den Einzug in den Bundestag. Vor vier Jahren hatte Lange noch 47 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis überzeugen können. Zu Beginn hatte sich die SPD und die AfD ein Kopf an Kopf Rennen um Platz 2 geliefert. Mit 19,2 Prozent der Stimmen entschied der SPD-Kandidat Christoph Schmid dieses jedoch für sich. Er zieht mit Listenplatz 9 voraussichtlich in den Bundestag ein. "Für mich beginnt was komplett Neues, auf das ich mich freue", sagte Schmid am Wahlabend. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80 Prozent.

