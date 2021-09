Wahlkreis Ulm: Kemmer holt erneut Direktmandat

Die CDU-Politikerin Ronja Kemmer holte im Wahlkreis Ulm erneut das Direktmandat. Dennoch büßte sie einige Stimmen ein.

Die 32-Jährige holte 32,8 Prozent der Stimmen. Das sind rund zehn Prozent weniger als vor vier Jahren. Kemmer zeigte sich schon kurz nach der ersten Prognose sehr zuversichtlich. Wie bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 hofft sie auf eine Jamaika-Koalition. "Ich glaube, dass eine Große Koalition nicht das Gelbe vom Ei ist", sagte sie dem SWR.

Emmerich freut sich über Wahlergebnis

Ihr Konkurrent Marcel Emmerich von den Grünen sicherte sich 18,6 Prozent der Stimmen, scheiterte damit aber deutlich am Direktmandat. Er kam nur ganz knapp vor SPD-Kandidat Jan Rothenbacher (18,2 Prozent) auf Platz 2. Emmerich wird voraussichtlich über den Listenplatz in den Bundestag einziehen. Das bisherige Wahlergebnis bewertet er positiv. "Klar, wir haben uns als Grüne mehr vorgenommen, wir hatten eine Kanzlerkandidatin, das hat nicht gereicht, trotzdem haben wir unser bestes Ergebnis, das wir je hatten", sagte Emmerich. Er sei mit seinem Erststimmenergebnis sehr zufrieden.

Dass sich die CDU jetzt schon wieder bereit machen würde, um die neue Regierung zu stellen, sei seiner Meinung nach sehr kühn. "Die Union will mit aller Macht an der Macht bleiben, aber ich finde, sie hat keine Argumente an ihrer Seite", sagte Emmerich. Am liebsten wolle er mit der SPD regieren. Man müsse die Verhandlungen abwarten.

