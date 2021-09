Kiesewetter holt Direktmandat: Wahlkreis Aalen-Heidenheim bleibt in CDU-Hand

Der Wahlkreis Aalen-Heidenheim bleibt in CDU-Hand: Wie vor vier Jahren holt sich Roderich Kiesewetter auch bei der Wahl 2021 das Direktmandat - allerdings mit deutlichen Verlusten.

Es ist ein Dämpfer für die Union auf der Ostalb, aber es reicht: Roderich Kiesewetter kommt auf 37 Prozent der Erststimmen. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte er mit 46 Prozent ein deutlich besseres Ergebnis eingefahren.

SWR infratest dimap

Kiesewetter zufrieden mit Wahlergebnis

Kiesewetter zeigte sich im SWR sehr zufrieden, "eines der besten Ergebnisse in Baden-Württemberg erzielt zu haben". Auf die Verluste angesprochen sagte er, die Union müsse "alles tun, um das Vertrauen zurückzugewinnen". Insgesamt sei "entscheidend, dass wir in den nächsten Wochen eine Regierung bilden, die Deutschland voranbringt - in welcher Konstellation auch immer".

Kiesewetter war bislang Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und hat einen Schwerpunkt seiner Arbeit in Außen- und Verteidigungspolitik.

Breymaier muss sich erneut mit Platz 2 zufrieden geben

SPD-Kandidatin Leni Breymaier landete wie vor vier Jahren auf dem zweiten Platz und holte 21,9 Prozent. Sie freute sich aber dennoch bei Twitter über das Abschneiden ihrer Partei in Baden-Württemberg und im Bund.

Das ist ein schöner Abend für die Sozialdemokratie im Bund und in Baden-Württemberg auch

Obwohl die SPD zulegen konnte, bleibt es dabei: Auch bei dieser Wahl geht das Direktmandat bei einer Bundestagswahl an die CDU - so wie immer seit 1965. Ein Erfolg für die Sozialdemokraten war zumindest in greifbare Nähe gerückt, nachdem sie sich bei den Oberbürgermeistenwahlen in Aalen (blieb in SPD-Hand) und Heidenheim (CDU wurde verdrängt) mit ihren Kandidaten jeweils überraschend schon im ersten Wahlgang durchsetzen konnten.

Stumpp enttäuscht vom Ergebnis der Grünen

Breymaier zog 2017 wie Margit Stumpp von den Grünen über die Listenplätze ins Parlament ein. Stumpp zeigte sich am frühen Sonntagabend enttäuscht vom bundesweiten Abschneiden ihrer Partei. Im SWR-Interview sagte sie, wenn man monatelang stabil bei 20 Prozent gelegen habe, dann sei "dieses Ergebnis zu wenig". Sie selbst kam auf 12,2 Prozent. Seit Montagmorgen ist klar, dass es für einen erneuten Einzug ins Parlament über die Liste nicht gereicht hat.

Das grüne Mandat für #Aalen-#Heidenheim ist leider verloren. Bitter, ich hätte die Bürger:innen der Ostalb gerne weiterhin im #Bundestag vertreten. Aber so ist Demokratie.

Auch bei den Zweitstimmen ist der deutliche Vorsprung der Union auf die SPD geschmolzen: Die CDU verlor im Vergleich zur letzten Bundestagswahl rund 11 Prozentpunkte, die Sozialdemokraten konnten dagegen gut 5 Prozentpunkte zulegen.