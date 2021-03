Nur noch ein paar Tage bis zur Landtagswahl. Der Wahlkampf findet weitgehend online statt. Doch was so arg steril und distanziert klingt, finden die Politiker der Region offenbar gar nicht so schlecht.

Das waren noch Zeiten, als die Parteien in die Fußgängerzonen gegangen sind, um Wahlkampf zu machen. Ein paar Stehtische, ein paar Sonnenschirme, dann konnten die Diskussionen losgehen. Und dann die ganzen Veranstaltungen in Gaststätten, wenn sich die Leute zwischen Bierdunst und Zigarettenqualm die Köpfe heißgeredet haben. Von den vollen Messehallen bei Parteitagen ganz zu schweigen. All das gab es in diesem Wahlkampf wenn überhaupt, dann nur vereinzelt.

Mit rasanten Videoclips für die Region werben. Die Ulmer SPD setzt auf eine moderne Bildsprache SPD Ulm

Die SPD Ulm hat sich - wie alle anderen Parteien auch - weitgehend auf den Online-Wahlkampf verlegt. Unter anderem mit kurzen Videoclips. Einer zeigt eine rasante Fahrt durch eine Tunnelröhre. Der Elbtunnel? wird da gefragt, Gotthardt- oder Eurotunnel? Nein! Es ist der Bahntunnel nach Ulm. Am Tunnelende angekommen fliegt man hoch am Münster vorbei über den - Zitat - "schönsten Wahlkreis in Baden-Württemberg", den Alb-Donau-Kreis. Und landet beim Abgeordneten Martin Rivoir.

Digitale Medien, so sagt er, brauchen neue Ideen und eine dem Internet angemessene Bildsprache. Dann erreicht man viele Menschen. Der Tunnelclip wurde 40.000 Mal auf Facebook angeschaut und weitere 4.000 Mal auf Youtube geklickt.

Auch Straßenwahlkampf geht noch

"GrathWanderung" - Der Heidenheimer Grünen-Abgeordnete Martin Grath sucht die direkte Diskussion auch während des Lockdowns Grüne Heidenheim

Der Grünen-Abgeordnete Martin Grath aus dem Wahlkreis Heidenheim hingegen will weiterhin auch einen ganz direkten Kontakt zu den Menschen. Er fährt seit dieser Woche mit dem Wahlkampfauto in die Kreisgemeinden. Dort können Interessierte mit ihm ins Gespräch kommen. Das sei ein gutes Format, was im Moment geht, meint Grath.

Stream mit prominenten Köpfen

Doch auch die Grünen kommunizieren digital: Martin Grath hat Diskussionsrunden gemeinsam mit prominenten Köpfen gestreamt, dem Ministerpräsidenten oder Verkehrsminister Winfried Herrmann. 20 Leute haben teilgenommen. Klingt nicht berauschend. Aber: Nach dem Livestream haben sich noch weitere 120 Menschen die Veranstaltung angeschaut. Fazit: Man erreicht online definitiv mehr Menschen als früher, so Grath.

Doch es geht nicht nur um Klickzahlen. Auch die Qualität der Auseinandersetzung hat sich durch digitale Formate geändert, sagt der Ulmer CDU-Kandidat, Thomas Kienle.

Sein Ehinger Parteikollege, CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, formuliert es so: Der Online-Wahlkampf ist mehr als ein Notnagel. Mit der Digitaltechnik mache man aus der Not eine Tugend: