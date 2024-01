Landrat im Kreis Neu-Ulm: Entscheidung erst bei Stichwahl

Bei der Wahl des Landrates im Kreis Neu-Ulm hat die CSU-Kandidatin Eva Treu die meisten Stimmen geholt, vor Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. Für beide geht es in die Stichwahl.

Die Entscheidung über den neuen Landrat oder die neue Landrätin im Kreis Neu-Ulm fällt erst bei der Stichwahl. Keiner der fünf Kandidierenden bekam mehr als 50 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit. In zwei Wochen treten Eva Treu (CSU) und Joachim Eisenkolb (Freie Wähler Bayern) gegeneinander an.

Die 30-jährige Wirtschaftsingenieurin Eva Treu ist die Siegerin dieses Wahlabends: Sie erreicht 41 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf den Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb entfallen knapp 18 Prozent.

Eva Treu (CSU) hat bei der Wahl des Neu-Ulmer Landrates die meisten Stimmen bekommen, aber nicht die absolute Mehrheit. In der Stichwahl tritt sie gegen Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) an. BR, Peter Allgaier

Für die SPD ist Kreisrat und Kaminkehrermeister Daniel Fürst ins Rennen gegangen. Er verpasst die Stichwahl nur knapp, mit 16,5 Prozent der Stimmen. Kreisrat Ludwig Ott von den Grünen landet bei gut 11 Prozent. Noch etwas besser schneidet AfD-Kandidat Wolfgang Dröse aus Buchloe im Allgäu ab, mit 13 Prozent.

Geringe Wahlbeteiligung

Anders als in Baden-Württemberg, wo der Kreistag den Landrat oder die Landrätin wählt, stimmt in Bayern das Volk ab. Die Wahlbeteiligung ist bei dieser Abstimmung im Landkreis Neu-Ulm mit rund 37 Prozent ziemlich gering. Vor drei Jahren lag sie mit 47,2 Prozent höher. Das dürfte auch daran liegen, dass es damals eine turnusmäßige Abstimmung im Rahmen der bayerischen Kommunalwahlen war, bei der auch Gemeinde-, Kreisräte und Bürgermeister gewählt wurden. Dass in Neu-Ulm jetzt nur die Landratswahl stattfindet, hängt damit zusammen, dass Amtsinhaber Thorsten Freudenberger (CSU) im Oktober in den Landtag gewählt wurde.

CSU stärkste Fraktion im Kreistag

Im Neu-Ulmer Kreistag ist die CSU stärkste Fraktion mit 30 Sitzen. Die Freien Wähler haben 13 Sitze, Grüne und Linke zusammen 14. Die SPD ist mit 7 Kreisrätinnen und Kreisräten vertreten, ÖDP und FDP mit jeweils drei.

Wie der Landkreis insgesamt und die einzelnen Gemeinden abgestimmt haben, hat das Landratsamt auf seiner Homepage veröffentlicht. In der kleinen Gemeinde Markt Buch gab es Probleme beim Auszählen der Briefwahl-Stimmen. Das verzögerte die Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses.