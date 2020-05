per Mail teilen

Die Polizei hat bei einem 22-Jährigen in Wemding (Kreis Donau-Ries) Drogen und Waffen sichergestellt. Aus der Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz war zuvor starker Marihuana-Geruch gedrungen. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten unter anderem auf ein Gewehr und eine Pistole. Gegen den Mann lag bereits ein Waffenbesitzverbot vor. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.