Der Wäschemodenhersteller Triumph hat angekündigt, weitere Stellen in Aalen und Heubach zu streichen. Wie die "Gmünder Tagespost" berichtet, sollen 46 Vollzeitstellen in Heubach und 30 in Aalen wegfallen. Grund für die erneuten Einsparungen seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der fortschreitende Umbau des Unternehmens selbst. Erst vor drei Jahren hat der Konzern am einstigen Triumph-Stammsitz in Heubach und im Logistikzentrum Aalen hunderte Stellen gestrichen.