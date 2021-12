VR-Bank stoppt Spendenaktion für Kinderprojekt

per Mail teilen

Die Neu-Ulmer VR-Bank hat eine Spendenaktion für ein Kinderprojekt in Pfaffenhofen (Landkreis Neu-Ulm) gestoppt. Die Bank distanziert sich von dem Projekt mit dem Namen "Naturkinderreich Anna-Maria", nachdem bekannt wurde, dass es von zahlreichen Corona-Kritikern unterstützt wird. Wie die Neu-Ulmer Zeitung am Donnerstag berichtet, hat die VR-Bank bereits 4.000 Euro auf einer Crowdfunding-Plattform mitfinanziert. Nach Angaben der Zeitung gehören weitere Geldspender der Gruppierung "Klardenken Schwaben" an.