Ein Professor der Technischen Hochschule Ulm soll Geld an die rechtsextreme Organisation "Identitäre Bewegung" in Österreich gespendet haben. Die Hochschule prüft nun den Vorwurf.

Die Technische Hochschule in Ulm will die Vorwürfe gegen einen ihrer Professoren prüfen. Der Vorgang könne jedoch bis in den Herbst dauern, sagte Rektor Volker Reuter am Freitag dem SWR. Auch das Bildungsministerium sei mit einbezogen. Ein Professor der Hochschule soll die "Identitäre Bewegung" finanziell unterstützt haben.

Beschuldigter ist Bundeswehrreservist

Darüber berichteten am Freitag mehrere Zeitungen unter Berufung auf das Recherchekollektiv "Rechte Umtriebe Ulm". Die Spende habe der Professor der Technischen Hochschule Ulm und Bundeswehrreservist vor drei Jahren an den Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Österreich überwiesen, heißt es. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner schreibt auf ihrer Webseite ebenfalls von der Spende.

Ein Professor der TH Ulm soll Geld an eine rechtsextreme Organisation gespendet haben. SWR Timo Staudacher

Rechtsradikale Vergangenheit

Der Professor hatte 1992 an einem rechtsextremen Marsch teilgenommen. Dabei war er mit einem Sprengsatz bewaffnet, den er gegen linke Demonstranten einsetzen wollte. Er bekam eine Bewährungsstrafe. Die rechtsradikale Vergangenheit des Professors wurde an der Hochschule 2016 bekannt. Damals gab er an, sich davon losgesagt zu haben.

