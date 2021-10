Ulmer Rassismus-Streit soll in Vorträgen aufgearbeitet werden

per Mail teilen

Der Streit um die Figur des Schwarzen Melchiors aus der Weihnachtskrippe im Ulmer Münster hat im Herbst 2020 hohe Wellen geschlagen. Jetzt soll er in einer Vortragsreihe aufgearbeitet werden.

Am Sonntag findet um 11 Uhr der erste Vortrag im Ulmer Münster statt, der sich mit den kulturgeschichtlichen Hintergründen des Krippenstreits beschäftigt. Dieser hatte sich im vergangenen Jahr an der historischen Figur des Schwarzen Melchiors entzündet, die nach Auffassung von Kritikern rassistische Klischees bedient.

Debatte um schwarzen Melchior

Wulstige Lippen, Feder-Kopfschmuck, Ring am Bein - ist so eine Darstellung des Schwarzen Königs in einer Weihnachtskrippe noch zeitgemäß? Diese Frage hatte sich für viele gestellt und bundesweit für heftige Diskussionen um die historische Figur des Melchiors gesorgt.

Gemeinsam ins Gespräch kommen

Die Münstergemeinde in Ulm hatte deshalb die Krippe nicht mehr aufgestellt. Dies sorgte für Proteste und bundesweite Schlagzeilen. Jetzt soll der Rassismus-Streit um die Weihnachtskrippe mit Vorträgen und gemeinsamen Diskussionen aufgearbeitet werden. Insgesamt sind bis Ende November drei Veranstaltungen geplant. Dabei geht es auch um die Themen "Welche Geschichte feiern wir an Weihnachten?" und "Bild und Bilderverbot - Erinnerung an ein heikles Erbe".

Die Figur des schwarzen Königs (Mitte) sorgt für Diskussionen. Kritiker halten deren Darstellung für nicht mehr zeitgemäß und rassistisch. SWR Volker Wüst

Ausstellung im Museum Ulm

Die Krippe soll zudem in einer Ausstellung gezeigt werden. Diese soll zur Adventszeit im Museum Ulm beginnen und neben den vieldiskutierten Krippenfiguren auch weitere Werke des Künstlers Martin Scheible umfassen, wie ein Sprecher des Museums sagte. Dies biete den Rahmen für eine kunsthistorisch und gesellschaftspolitische Einordnung der Figuren, hieß es.