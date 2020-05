Das kann doch kein Zufall sein: Es gibt eine Heilige mit dem Namen Corona. Und sie soll angeblich Schutzpatronin gegen Seuchen sein. Am Donnerstag ist ihr Namens- und Gedenktag.

Oliver Schütz, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung in Ulm, hat sich mit der Heiligen Corona beschäftigt und hält am Donnerstag einen Onlinevortrag. Wir haben vorab mit ihm über die vielen Patronate gesprochen, die sie innehat.

SWR: Herr Schütz, erlangt die Heilige Corona in diesen Zeiten neue Berühmtheit, nachdem man sie fast vergessen hatte?

Das ist auf jeden Fall so. Mit dem Virus ist sie wieder populär geworden. Man hat ihr jetzt auch wegen der Namensgleichheit das Patronat als Schutzheilige für Seuchen zugeschoben. Das ist aber wahrscheinlich nicht historisch. Sie ist eigentlich unter anderem zuständig für Geldfragen - das hängt auch mit ihrem Namen zusammen. Sie wird vor allem in Österreich verehrt, dort gab es bis zum Ersten Weltkrieg eine Währung, die hieß Krone. Und Corona ist ja lateinisch und bedeutet Krone. Und so wurde das in Verbindung gebracht.

Die Darstellung der Heiligen Corona auf dem Schrein im Dommuseum in Aachen. dpa Bildfunk picture alliance, OliverBerg, dpa

Überliefert ist wohl auch ein Corona-Gebet, das Schatzsuchern geholfen haben soll.

Das ist ganz typisch. Auch bei der Heiligenverehrung im Katholizismus ist der Unterschied zwischen Glaube und Aberglaube manchmal recht dünn. Da sind auch alte, magische Vorstellungen auf die Heiligen übertragen worden. Die Vorstellung, dass man jetzt die Heilige Corona anruft und dass sie bei der Schatzsuche hilft, ist nicht unbedingt durch den christlichen Glauben gedeckt. Aber probieren kann man es ja mal.

Hier geht's zum Onlinevortrag von Oliver Schütz Der Onlinevortrag von Oliver Schütz von der Katholischen Erwachsenenbildung Ulm über die Heilige Corona von findet am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr statt.

Schutz sollte sie auch bringen, vor allem gegen Viehseuchen.

In ländlichen Gegenden hat man oft die Patrone der eigenen Kirche in bestimmten Nöten angerufen und auf dem Land waren Viehseuchen ein Problem. Man kann natürlich eine Verbindung sehen, denn immerhin soll dieses Coronavirus seinen Ursprung im Tierreich gehabt haben.

Corona war ja wohl eine blutjunge Märtyrerin, so die Überlieferung, und sie wurde oft mit einer Palme dargestellt. Welche Geschichte steckt dahinter?

Die heilige Corona soll im zweiten Jahrhundert nach Christus gelebt haben, als das Christentum im Römischen Reich noch nicht zugelassen war. Es gab Christenverfolgungen, und in einer solchen wurde sie für ihren Glauben zum Tode verurteilt. Es wird eine relativ grauselige Geschichte über ihren Tod erzählt: Sie sei zwischen zwei gespannten Palmen gebunden worden, die man dann hat hochschnellen lassen - dadurch wurde sie in den Tod gerissen. Das hat ihr das Patronat für die Holzfäller eingebracht. Solche Patronate von Heiligen hängen oft mit ihrer Lebensgeschichte zusammen.