Aufregung im Landratsamt Heidenheim: Die Behörde wurde am Vormittag vorübergehend von der Polizei abgeriegelt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen bedroht worden sein.

Polizeieinsatz im Landratsamt Heidenheim: Ein 45-jähriger Mann hatte Mitarbeiter bedroht. Markus Brandhuber

Ein 45 Jahre alter Mann hatte am Vormittag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heidenheimer Landratsamtes bedroht. Offenbar war er mit einer Maßnahme des Landratsamtes nicht einverstanden. Ein Mitarbeiter der Behörde verständigte daraufhin die Polizei. Gleichzeitig wurde das Landratsamt abgeriegelt, damit niemand mehr Zugang hatte.

45-Jähriger wird nach dem Vorfall in eine Klinik gebracht

Die Polizei war zur Sicherung des Gebäudes mit mehreren Streifen vor Ort. Außerdem wurde nach dem 45-Jährigen gesucht. Er wurde kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in eine Klinik gebracht, so die Polizei.