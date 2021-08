Während viele Menschen noch gar nicht geimpft sind, bekommen die ersten in der Region schon ihre dritte Spritze. Im Kreis Neu-Ulm gab es bereits dritte Impfungen gegen das Coronavirus.

Ältere Menschen erhalten auch in der Region ihre dritte Impfung (Sujetbild)

Im Kreis Neu-Ulm haben die ersten Auffrischungsimpfungen bereits begonnen. Der Fokus liegt nach Angaben des Landratsamtes im Moment - wie zu Beginn der Impfkampagne - auf älteren Menschen sowie auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kliniken. Dritte Corona-Impfungen gab es demnach am Freitag und am Montag in Seniorenheimen in Pfaffenhofen und in Altenstadt. 130 Menschen haben bereits ihre dritte Spritze bekommen.

Impfzentren bereiten sich auf dritte Impfungen vor

Auch im Kreis Dillingen und im Kreis Donau-Ries bereiten sich die Impfzentren auf die Corona-Drittimpfungen vor. Dafür wurden diverse Pflege- und Seniorenheime angeschrieben. Aktuell warte man noch auf Rückmeldungen aus den Einrichtungen. Grundsätzlich seien die mobilen Impfteams ab Mittwoch in den Kreisen Donau-Ries und Dillingen einsatzbereit.

Landkreis Günzburg ab Mittwoch startklar für Corona-Drittimpfungen



Auch im Landkreis Günzburg werden derzeit die Pflege- und Seniorenheime angeschrieben und auf das Angebot einer dritten Impfung hingewiesen. Ab Mittwoch sei man startklar, Termine gebe es aber noch nicht, sagte ein Sprecher des Impfzentrums dem SWR.

Dritte Impfungen in Baden-Württenberg erst im September

Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hatte sich Anfang August für Drittimpfungen ab September ausgesprochen. Der Abschluss der ersten Impfserie müsse mindestens sechs Monate zurückliegen, hieß es dazu. Eine Drittimpfung soll zunächst vor allem hochbetagten und pflegebedürftigen Menschen angeboten werden. In Baden-Württemberg will man erst im September mit den Corona- Auffrischungsimpfungen beginnen.

Bislang noch keine Stiko-Empfehlung für dritte Impfungen

In Bayern sind 56,2 Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Baden-Württemberg sind es 57,6 Prozent (Quelle RKI, Stand 17.8.). Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen gibt es bislang nicht.