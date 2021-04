per Mail teilen

Das Gmünder Bud Spencer Bad wird derzeit, wie andere Freibäder in der Region auch, auf die Sommersaison vorbereitet. Und das bei unter zehn Grad und der geltenden Corona-Notbremse.

Das Thermometer steht zwar noch auf "kalt", aber im Bud Spencer Freibad bereitet man sich schon auf den Sommer vor. SWR Isabella Hafner

Aktuell sieht das Nichtschwimmerbecken im Gmünder Bud Spencer Bad aus wie ein Teich - eine grüne Brühe bedeckt den Boden. Mitarbeiterin Sina Seng steht in Daunenjacke und Gummistiefeln im knöcheltiefen Wasser und spritzt mit einem Hochdruckreiniger Zentimeter für Zentimeter den Schlamm weg. Denn: Einige Naturprodukte haben sich im Pool über den Herbst und Winter gesammelt: Algen, Laub...und immer wieder auch äußerst Lebendiges, erzählt sie: "Kröten, die setzen wir dann im benachbarten See aus."

Sorgen, trotz umfassendem Hygienekonzept

Auch die Hecken, Beete und der Rasen wurden bereits zur Hälfte gestutzt, gesäubert und gemäht. Und doch macht sich der Chef des Bud Spencer Bades, Thomas Vetter, Sorgen. Denn er weiß gar nicht, ob er überhaupt demnächst öffnen kann. Aktuell steigen überall in der Region die Corona-Inzidenzwerte, Bäder müssen erst einmal geschlossen bleiben. Auch wenn sie - wie in Gmünd - umfassende Hygienekonzepte haben.

Das Schwimmerbecken wäre schon mal startklar. SWR Isabella Hafner

Aber Thomas Vetter will auf alles vorbereitetet sein: In drei Wochen könnte das Bad startklar sein und dann relativ kurzfristig geöffnet werden. Ein bisschen Vorlauf brauche es allerdings, so Vetter, "um die Becken aufzuheizen."

Noch bleiben die Bänke im Bud Spencer Freibad leer. SWR Isabella Hafner

Ob er sich vorstellen könnte, sein Bad auch an Familien zu vermieten? So wie es im Winter auch Skilift-Betreiber gemacht haben...Mit diesem Gedanken hätten sie auch gespielt, meint der Freibadchef. Allerdings sei dies weder rechtlich noch in finanzieller Hinsicht möglich - zu hohe Personalkosten, meint Thomas Vetter. Er versucht, optimistisch zu bleiben und hofft, das Bud Spencer Bad im Sommer für alle öffnen zu können.