Von Sturm demoliertes Windrad wird repariert

Das Windrad bei Nattheim im Kreis Heidenheim, das bei einem Sturm am vergangenen Freitag stark beschädigt worden ist, kann repariert werden. Das teilten die Stadtwerke Heidenheim mit. Ein Rotorblatt war völlig zerstört worden, zwei weitere wurden beschädigt. Alle drei werden jetzt abgebaut und durch neue ersetzt. Noch ist unklar, warum das Windrad durch den Sturm beschädigt wurde. Die anderen acht Anlagen des Windparks hielten dem Wind stand. Sicherheitshalber sollen auch diese noch von Experten auf Schäden überprüft werden. Wie hoch der Sachschaden am demolierten Windrad ist, steht noch nicht fest. Das Windrad war erst im April dieses Jahres in Betrieb genommen worden.