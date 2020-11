per Mail teilen

Der Fahrer eines Elektrorollers ist am Freitag im Jettinger Teilort Scheppach (Kreis Günzburg) von einer Mülltonne am Kopf getroffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Müllfahrzeugs gerade dabei, mit einem automatischen Greifarm eine Mülltonne zu entleeren. Zur gleichen Zeit fuhr der 52-jährige Rollerfahrer auf dem Gehweg vorbei. Als der Müllwagenfahrer die geleerte Tonne absetzen wollte, traf er den Mann damit am Kopf. Der Der Rollerfahrer trug eine Platzwunde davon.