Ein 86-jähriger Mann ist am Freitag in Dillingen beim Aussteigen von seinem eigenen Auto zu Fall gebracht und schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war der Wagen rückwärts gerollt. Der Mann fiel zu Boden und geriet mit einem Bein unter das Auto. Der 86-Jährige wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.