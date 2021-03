In Krumbach-Billenhausen (Kreis Günzburg) musste am Mittwoch eine Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie versucht hatte, in ihr rollendes Fahrzeug zu springen. Nach Angaben der Polizei hatte die 60-Jährige auf abschüssiger Strecke die Handbremse nicht richtig angezogen. Als sie in den rückwärts rollenden Wagen springen wollte, wurde sie von der geöffneten Fahrertür umgerissen.