Die Energie- und Rohstoffpreise sind nach Darstellung der IHK Ostwürttemberg für Betriebe momentan das größtes Geschäftsrisiko. Das war eines der Themen bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer am Montagabend in Aalen. Die Geschäftserwartungen brechen massiv ein, so die IHK. Von Wachstum gehe laut aktueller Konjunkturumfrage noch maximal 1,5 Prozent der Betriebe aus. Die Energieabhängigkeit müsse reduziert werden. Erneuerbare Energien seien immer wichtiger. Ostwürttemberg brauche zudem einen Anschluss an das Wasserstoffnetzwerk, - so schnell wie möglich, heißt es in der Mitteilung. Schon jetzt gebe mehr als ein Drittel der Betriebe Kostensteigerungen an Kunden weiter, zumindest teilweise. Weitere Unternehmen, und zwar 34 Prozent, planen das. Und auch beim Thema Fachkräfte gibt es keine Entwarnung: Allein im Ostalbkreis gebe es derzeit 5.000 Stellenangebote aus allen Branchen.