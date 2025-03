per Mail teilen

Wegen Bauarbeiten wird die A8 am Albabstieg am Wochenende voll gesperrt. Autofahrer Richtung Stuttgart müssen von Freitagabend bis Montagfrüh mit Staus und Umleitungen rechnen.

Vom kommenden Freitagabend (21.3.) um 22 Uhr bis Montagfrüh geht auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart gar nichts mehr. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen ist die Strecke am Albabstieg voll gesperrt.

Grund sind laut Autobahn GmbH umfangreiche Erhaltungsarbeiten an Straßen und Brücken. Die Auffahrten Merklingen und Hohenstadt sind in Richtung Stuttgart ebenfalls gesperrt. Die Gegenrichtung nach München sei nicht betroffen.

Wer am Wochenende von Ulm in Richtung Stuttgart fährt, muss sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die A8 wird wegen Sanierung vollgesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Rastanlagen und Parkplätze gesperrt

Betroffen von der Sperrung sind auch Rastanlagen und Parkplätze. Die Tank- und Rastanlage Aichen werde am Freitag ab 18 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung am Montag um 5 Uhr nicht zugänglich sein. Alle anderen Parkplätze zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart sind bereits seit Mittwochnachmittag gesperrt.

Für die Umfahrung wird eine offizielle Umleitungsstrecke ausgeschildert. Ausweichverkehr und Verkehrschaos auf vermeintlichen Schleichwegen will die Autobahn GmbH vermeiden. Deshalb appelliert die Autobahnbehörde an alle Verkehrsteilnehmenden, ausschließlich der offiziellen Umleitung zu folgen und das Navigationsgerät auszuschalten.

Umleitungsstrecke über Geislingen an der Steige

Die offizielle Umleitung von Ulm in Richtung Stuttgart führt ab der Anschlussstelle Ulm-West über die B10, vorbei an Geislingen an der Steige und Göppingen bis Plochingen. Und von dort über die B313 bis zur Anschlussstelle Wendlingen. Der lokale Verkehr könne auch ab Geislingen auf der B466 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen fahren.

Wer aus südlicher Richtung nach Mannheim oder Heilbronn unterwegs ist, sollte laut Autobahn GmbH ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und am Kreuz Crailsheim weiter auf die A6 fahren.

Eine der ältesten Autobahnstrecken Deutschlands

Die A8 gehört im Bereich des Albauf- und Abstiegs zu den ältesten Autobahnstrecken Deutschlands. Die Albabstiegstrasse wurde 1937, die Albaufstiegstrasse 1957 mit jeweils zwei Fahrstreifen fertiggestellt. Seitdem wurden sie nicht mehr nennenswert ausgebaut.

Der Abschnitt ist das letzte vierspurige Nadelöhr zwischen Stuttgart und Ulm. Bisher verläuft die Strecke auf geteilten Richtungsfahrbahnen. Sie ist steil und kurvig, häufig kommt es zu Unfällen.

Neubau der Strecke beschlossen

Um einen möglichen Neubau des Albaufstiegs war jahrzehntelang gerungen worden. Seit Dezember vergangenen Jahres steht nun fest, dass der Streckenabschnitt zwischen Mühlhausen und Hohenstadt sechsspurig aus- und neugebaut werden darf. Geplant sind zwei neue Tunnel und zwei große Brücken.

Die Kostenplanung für den Neubau liegt derzeit bei rund 900 Millionen Euro. Es dürften allerdings noch Jahre dauern, bis das Projekt fertiggestellt ist. Zunächst stehen aufwendige Vorbereitung und Ausschreibungen an.