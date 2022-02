In der Neu-Ulmer ratiopharm Arena trifft am Mittwochabend Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen im Halbfinale des deutschen Volleyball-Pokals auf die Berlin Volleys. Das Spiel war wegen diverser Coronafälle bei beiden Teams mehrfach verschoben worden. In der laufenden Bundesliga-Saison musste sich der VfB Friedrichshafen dem deutschen Meister Berlin bereits drei Mal geschlagen geben. Das DVV-Pokal-Finale ist am 6. März in Mannheim.