Viel Programm am Internationalen Museumstag

"Museen - mit Freude entdecken" - das ist das Motto des Internationalen Museumstags am Sonntag. Dazu laden die Museen und Galerien aus Ulm, Neu-Ulm und der Region mit einem umfangreichen Programm ein. Das Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm zum Beispiel lockt Familien mit einer Mitmachaktion: Wilde Tiere aus Pappe werden da gebastelt. Auf der anderen Donauseite, in Ulm, kann das neu gestaltete Donauschwäbische Zentralmuseum erkundet werden. Außerdem präsentiert das Heimatmuseum Günzburg ein Projekt mit dem Slogan "#keinRembrandt". Tatsächlich hängt dort kein Werk von Rembrandt, einem der bedeutendsten niederländischen Künstler des Barock, dafür jede Menge Kunst aus der Region. Und die sagt den Menschen vor Ort manchmal mehr als die großen Namen, so die Hoffnung der Museumsmacher. Im Jahr 2020 war der Museumstag ganz ausgefallen, vergangenes Jahr gab es nur ein reduziertes Programm.