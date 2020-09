In den Schulen werden Schülerinnen und Schüler möglichst in kleinen Gruppen unterricht. Auf dem Schulweg herrscht jedoch oft dichtes Gedränge in Bussen und Bahnen - nicht nur in Ulm.

Mittags kurz nach ein Uhr ist es in der Ulmer Straßenbahnlinie 1 so voll wie vor der Coronakrise. Alle Sitzplätze sind besetzt, die Kinder und Jugendlichen stehen dicht gedrängt in den Gängen und vor den Türen, so dass man kaum ein- oder aussteigen kann. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei gemischte Gefühle. Sie fühle sich "eingequetscht", meint eine Schülerin. Eine andere sagt, sie habe keine andere Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Ein Schüler macht sich zwar Sorgen wegen der Ansteckungsgefahr, tröstet sich aber damit, dass ja alle in der Bahn eine Maske tragen.

Nicht gerade "Corona-konform": Dichtes Gedränge beim Einstieg in die Straßenbahn an der Haltestelle Ehinger Tor in Ulm. SWR Maja Nötzel

Es fehlt an Bussen und Fahrern

Zu Stoßzeiten am Morgen und Mittag mehr Busse und Bahnen einzusetzen, könnte eine Lösung sein. Doch schon jetzt werden die Linien verstärkt bedient. In Heidenheim zum Beispiel sind alle verfügbaren Busse und Fahrer schon im Einsatz. Es gibt bei der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft keine Ressourcen mehr, heißt es. Ähnlich sieht es im Gebiet des Donau-Iller-Nahverkehrverbunds aus, sagt der DING-Geschäftsführer Thomas Mügge. Man versuche, alternativ auch Reisebusse im Linienverkehr einzusetzen, doch häufig fehlt es dann an Fahrern.

Förderprogramme für zusätzliche Busse

Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern haben Förderprogramme aufgelegt, damit zusätzliche Busse eingesetzt werden. So übernimmt Baden-Württemberg 80 Prozent der Kosten für zusätzliche Busse. Dies sei schon ein gutes Angebot, meint DING-Geschäftsführer Thomas Mügge. Allerdings gilt das Angebot bislang nur bis zu den Herbstferien. Ende November, wenn das Wetter schlechter wird, so Mügge, würden noch mehr Fahrgäste den Nahverkehr nutzen. Das heißt, dann wird es noch voller und enger in Bussen und Bahnen, inklusive einer höheren Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.