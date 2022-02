Batterieforschung jetzt auch vollautomatisch

per Mail teilen

Das erste vollautomatische Labor für die Batterieforschung ist im sogenannten Exzellenzcluster Polis an der Universität Ulm in Betrieb genommen worden. Das teilte die Universität mit. Für die Energie- und Verkehrswende sind neuartige Batterien nötig. Bislang dauert es laut Mitteilung Jahrzehnte von der Idee bis zur Produktion. Deutlich schneller soll es mit der jetzt fertig gestellten High-Tech-Anlage gehen. Die Beteiligten erhoffen sich einen deutlichen Schub für die Forschung an Energiespeichern. Das Exzellenzcluster POLiS ist ein Forschungsverbund der Universität Ulm und des Karlsruher Instituts für Technologie mit weiteren Partnern.