Volkszählung beginnt

Kommende Woche beginnt die Volkszählung: In Schwäbisch Gmünd beispielsweise werden 5.500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt. Mit dem so genannten Zensus soll herausgefunden werden, wie viele Bürger in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die Befragungen finden von Mitte Mai bis Mitte Juli statt, teilte die Stadt Schwäbisch Gmünd mit. Für die Erhebung ausgewählte Haushalte bekommen den Termin schriftlich mitgeteilt, für sie bestehe eine gesetzliche Auskunftspflicht, so die Stadt. Das Gespräch soll etwa zehn Minuten dauern und sei so angelegt, dass es auch an der Haustüre stattfinden kann. So bestätigt es auch ein Sprecher des Kreises Günzburg. Im Landkreis wurden knapp 20 Prozent der Bevölkerung, also etwa 30.000 Menschen, für den Zensus ausgewählt. Die Interviewer können sich ausweisen und seien für die Aufgabe extra geschult.