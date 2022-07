Ulmer Volksfest beginnt: Das sind die neuen Attraktionen

Nach zwei Jahren Pause beginnt am Freitag das Volksfest in Ulm. Bis zum 24. Juli erwarten die Schausteller bis zu 400.000 Besucher - und bieten einige neue Attraktionen.

Ein 55 Meter hohes Loopingkarussell ("Apollo 13"), höher als das Riesenrad, eine der größten transportablen Schaukeln und ein sehr hohes Kettenkarussell sollen in diesem Jahr für den Adrenalin-Schub beim Ulmer Volkfest sorgen. Außerdem versprechen die Veranstalter ein neues Simulationskino ("Big Pictures"), eine Familien-Achterbahn ("Gold Rusher") und einen Hindernis-Parkour ("Chaos Airport").

Am 8. Juli 2022 beginnt das Volksfest in Ulm mit vielen neuen Fahrgeschäften. (Archivbild) SWR

80 Schausteller sind mit ihren Fahrgeschäften in Ulm und hoffen nach zwei ausgefallenen Volksfesten wegen Corona nun wieder 17 Tage lang auf gutes Wetter und gute Geschäfte.

Programm und Öffnungszeiten auf dem Ulmer Volksfest auf einen Blick Freitag, 8. Juli: 16 - 0 Uhr (Eröffnung)

Samstag, 9. Juli: 14 - 0 Uhr (Backstagetour und Saturday-Night-Party)

Sonntag, 10. Juli: 11 - 23 Uhr (Familien-Bummel-Sonntag)

Montag, 11. Juli: 14 - 23 Uhr (Orientalische Nacht)

Dienstag, 12. Juli: 14 - 23:30 Uhr (Night of Lights: Musik-Lasershow)

Mittwoch, 13. Juli: 14 - 23 Uhr (Familientag)

Donnerstag, 14. Juli: 14 - 23 Uhr (90er-Party)

Freitag, 15. Juli: 14 - 0 Uhr

Samstag, 16. Juli: 14 - 0 Uhr (Lichterserenade)

Sonntag, 17. Juli: 11 - 23 Uhr

Montag, 18. Juli: 12 - 23 Uhr (Schwörmontag)

Dienstag, 19. Juli: 14 - 23:30 Uhr (Drohnen-Show)

Mittwoch, 20. Juli: 14 - 23 Uhr (Familientag)

Donnerstag, 21. Juli: 14 - 23 Uhr

Freitag, 22. Juli: 14 - 0 Uhr

Samstag, 23. Juli: 14 - 0 Uhr (Backstagetour)

Sonntag, 24. Juli: 11 - 23 Uhr (Familientag)



Kein Feuerwerk auf dem Volksfest in Ulm

Ein Feuerwerk wird es heuer nicht beim Volksfest geben, stattdessen am Dienstag nach Schwörmontag eine Show am Abendhimmel mit 50 computergesteuerten und beleuchteten Drohnen. Fassanstich für das Volksfest in der Ulmer Friedrichsau ist am Freitag.