Die Volksbank Ulm-Biberach hat erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht: Mit der Entwicklung im vergangenen Jahr sei man noch zufrieden, so das Fazit. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden aber noch erwartet. Die Nachfrage nach Wohnbaudarlehen sei auch 2020 gestiegen, und auch gewerbliche Darlehen seien stärker gefragt gewesen, so dass das Kreditvolumen laut der Bank auf gut 2,1 Milliarden Euro wuchs. Auch andere Zahlen entwickelten sich positiv, so dass die Bank insgesamt ein zufriedenes Fazit zieht. 2020 habe es auch noch keine nennenswerten Kreditausfälle wegen der Pandemie gegeben, die Bank rechnet nach eigenen Angaben aber damit, dass der Druck auf die Unternehmen steigt. Auch das Wirtschaftsjahr 2021 werde deswegen herausfordernd bleiben. Investiert hat die Volksbank Ulm-Biberach vor allem in die Digitalisierung: Hier habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie einen weiteren Anstoß gegeben. So soll es ab März Video-Beratungen für Kunden geben.