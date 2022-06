Voith steigert den Umsatz trotz globaler Krisen

Der Heidenheimer Technologiekonzern Voith hat im ersten Halbjahr dieses Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbilanz hervor. Trotz der globalen Krisen konnte Voith demnach in allen drei Sparten des Kerngeschäfts, also Papiermaschinen, Turbinen für Wasserkraft und Antriebselemente, schwarze Zahlen schreiben. Konzernweit stiegen sowohl Umsatz als auch das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich. Für das zweite Halbjahr erwartet der Voith-Konzern zwar weitere Schwierigkeiten wie Preissteigerungen beim Material, hält aber am Ziel fest, Umsatz und Ergebnis weiter zu steigern.