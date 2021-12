per Mail teilen

Der Maschinenbau-Konzern Voith bleibt bis 2023 Sponsor der Opernfestspiele Heidenheim. Wie die Stadt Heidenheim mitteilt, hat sich der Anteil von Spenden und Sponsoring in den vergangenen Jahren auf rund 30 Prozent des Budgets fast verdoppelt. Wie der künstlerische Direktor Marcus Bosch sagte, seien die Opernfestspiele ohne das Engagement der in Heidenheim ansässigen Firmen in der jetzigen Form nicht möglich.