IG-Metaller im bayerischen Voith-Werk Sonthofen haben für unbefristete Arbeitsniederlegungen gestimmt. Die Belegschaft von Voith Turbo kämpft für den Erhalt ihres Standorts.

Die Urabstimmung fand am Donnerstag und Freitag statt, wegen Corona erstmals per Brief. Der Großteil der IG Metaller sprach sich nach Angaben der Gewerkschaft für einen unbefristeten Arbeitskampf aus.

Voith-Konzern prüft Zulässigkeit

Der Konzern mit Sitz in Heidenheim hält einen Streik für das falsche Mittel und prüft nach eigenen Angaben, ob der Arbeitskampf rechtlich zulässig ist. Voith hatte vor etwa einem halben Jahr angekündigt, seine Antriebstechnik-Sparte umzubauen und zwei Werke in Bayern und Sachsen zu schließen.

Unabhängig von einem Streikaufruf am Standort Sonthofen sollen aber die Gespräche zwischen Konzernbereichsleitung von Voith Turbo und Gesamtbetriebsrat fortgesetzt werden, heißt es weiter. Ziel sei, "zeitnah Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen und ihnen konkrete Zukunftsperspektiven aufzuzeigen."

Voith-Beschäftigte kämpfen gegen geplante Standortschließung

Die 500 Voith-Beschäftigten in Sonthofen stehen kurz vor einem Streik, um gegen die seit Monaten geplante Standortschließung zu kämpfen, so die IG Metall, Bezirk Bayern. Die Gewerkschaft will die Arbeitsplätze vor Ort erhalten. So wurde unter anderem ein Alternativkonzept von einem externen Unternehmensberater im Auftrag des Gesamtbetriebsrats erstellt. Es hätte laut IG Metall Einsparungen gebracht und den Standort langfristig gesichert. Voith habe den Vorschlag Anfang März abgelehnt, so die Gewerkschaft.