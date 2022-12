Voith in Heidenheim auf Wachstumskurs

Der Heidenheimer Maschinenbaukonzern Voith wächst trotz eines schwierigen Marktumfeldes weiter. Das hat der Konzern am Dienstag bei seiner Jahresbilanz mitgeteilt.

Trotz eines "multiplen Krisenjahres", wie Voiths Vorstandsvorsitzender Toralf Haag am Dienstag sagte, baut der Maschinenbaukonzern in Heidenheim seine Umsätze aus. Der Auftragsbestand erreicht ein Rekordhoch. Dazu haben alle drei Kernbereiche des Unternehmens beigetragen.

Voith Hydro, Papier und Turbo hatten Aufträge für 5,1 Milliarden Euro, einen Umsatz von 4,8 Milliarden und ein Ergebnis vor Steuern von 200 Millionen. Durch Firmenzukäufe beschäftigt Voith jetzt weltweit fast 21.500 Mitarbeiter. Und das Wachstum soll weitergehen. Derzeit liegen Aufträge für mehr als sieben Milliarden Euro vor. Damit das so bleibt, investiert Voith weiter in Forschung und Entwicklung und die Zukunftsthemen Wasserstoff, Energiespeicherung, neue Elektromotoren oder die Automatisierung des Güterverkehrs.

Stammsitz in Heidenheim wird modernisiert

Voith hat an allen deutschen Standorten durch Effizienzmaßnahmen zwischen 10 und 15 Prozent Gas eingespart. Die Produktion sei davon nicht beeinträchtigt worden. Der Konzern will an seinem Stammsitz in Heidenheim festhalten. Dieser soll saniert und modernisiert werden. Die Belegschaft soll aber, wie mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft vereinbart, im Laufe der Jahre schrumpfen. Das aber ohne betriebsbedingte Kündigungen, sondern nur durch natürliche Fluktuation, so Vorstandsvorsitzender Haag.