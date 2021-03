Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Aufzuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen sind Junghennen von dort auch in den Kreis Heidenheim geliefert worden. Laut Landwirtschaftsministerium sind in Baden-Württemberg insgesamt 60 Stadt- und Landkreise betroffen. Ob die Tiere im Kreis Heidenheim tatsächlich infiziert sind, ist unklar. Die Krankheit ist Experten zufolge für Menschen ungefährlich.