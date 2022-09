Vodafone-Ausfälle in Ostwürttemberg behoben

per Mail teilen

Tausende Vodafone-Kunden hatten rund zwei Tage lang in Ostwürttemberg weder Telefon noch Internet. Der Grund der Störung ist gefunden und liegt in Ulm.

Rund 4.000 Vodafone-Kunden im Kreis Heidenheim und im Ostalbkreis hatten von Mittwoch bis Freitagfrüh kein Internet und keinen Telefonempfang. Wie die Heidenheimer Zeitung online berichtet, sei die Störung jetzt behoben. Ursache seien Kabelschäden durch Bauarbeiten in Ulm gewesen.

Nach weiteren Medienberichten war es bereits am Mittwochnachmittag in großen Teilen des Ostalbkreises zu Ausfällen beim Telekommunikationsanbieter Vodafone gekommen. Davon waren Festnetztelefone und Internetleitungen von Privatkunden und Geschäftskunden betroffen. Die Störungsmeldung erstreckten sich demnach von Bopfingen über Aalen, Essingen, Oberkochen bis nach Schwäbisch Gmünd und Mutlangen. Auch im in der Stadt und im Landkreis Heidenheim gab es demnach Ausfälle bei Vodafone.