Auf Grund der Corona-Pandemie fällt auch in diesem Jahr das Nabada auf der Donau aus. Ulmer Berufsschüler haben deshalb das "Virtuelle Nabada" am PC programmiert.

Eigentlich ist das Nabada auf der Donau ein feucht-fröhliches Ereignis. Beim "Virtuellen Nabada 2021" ist das nicht so. Denn es findet nur digital auf der Donau statt.

Die Idee ist an der Robert-Bosch-Berufschule in Ulm entstanden. Dort gehört es zum Lernstoff angehender Informatikerinnen und Informatiker, Programme zu schreiben. An Schwörmontag müssen die Schülerinnen und Schüler jedes Jahr zwei Stunden lang den Unterricht besuchen. Um die Motivation zu steigern, programmierten sie, passend zum Tag, virtuelle Themenboote. Als Corona letztes Jahr das Nabada verhinderte, stellten sie ihr Projekt kurzerhand online. Tausende Klicks am Schwörmontag waren die Folge.

"Was anfangs 90 Minuten in Anspruch nahm, zieht sich jetzt über mehrere Wochen."

Während echte Themenboote genagelt und geschraubt werden, geht es am Computer deutlich ruhiger zu. Mit Hilfe sogenannter Quelltexte werden die Boote programmiert.

Muskelkraft ist hier kaum gefragt - Schüler der Robert-Bosch-Schule programmieren Themenboote. SWR

Pünktlich an Schwörmontag um 16 Uhr beginnt das "Virtuelle Nabada". Auf der Internetseite können kleine Symbole angeklickt werden, sie schwimmen dann per Mausklick die Donau hinunter. Rund 30 verschiedene Themenboote sind am Start. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Themen, die die Menschen in Ulm oder Neu-Ulm bewegen werden aufgegriffen, ebenso Ereignisse aus Deutschland oder der Welt.

Unter anderem gibt es auf den virtuellen Themenbooten den Ulmer Spatz. Wie ein Hubschrauber hat er Rotorblätter, als Corona-Abstandshilfen. Was Albert Einstein von Corona hält, wird auch beim virtuellen Nabada schnell klar: Das Ulmer Genie streckt dem Virus die Zunge raus.

"Wir haben auch Jogi Löw untergehen lassen, aber Jogis Jungs tauchen wieder auf"

Auch die Deutsche Fußballnationalmannschaft bekommt ihr Fett weg. Sie steht auf einem Themenboot und geht in der Donau unter. Nach wenigen Momenten tauchen Jogis Jungs aber wieder auf. Zum Glück gilt auch für "Die Mannschaft" das, was für alle beim virtuellen Nabada gilt: Es ist kein feucht-fröhliches Ereignis - aber ein unterhaltsames.